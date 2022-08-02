"Это новый проект Национального музея Татарстана, Литературного музея Г.Тукая и Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала, рассказывающий о татарском народном поэте Габдулле Тукае и истории татарского театра", — сказала Аюпова журналистам.

Экскурсия проходит в Старо-Татарской слободе и включает посещение музейных площадок и театра, с выходом на его крышу, откуда открываются удивительные панорамы тысячелетней столицы Татарстана.

В литературном музее Г.Тукая будет интересно посмотреть коллекцию прижизненных изданий поэта и его личные вещи. Также экскурсантам во время променада по Старо-Татарской слободе расскажут о ее истории, выдающихся жителях и откроют тайны озера Кабан.

В завершении программы по желанию можно будет посетить одно из уютных кафе с национальной татарской кухней.