По данным следствия, с 25 по 31 июля норовирусной инфекцией заразились не менее девяти человек из числа отдыхающих комплекса и персонала. Следователи полагают, что распространение инфекции произошло из-за предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и несвоевременной изоляции детей с признаками заболевания.

Дело квалифицировано по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Свердловской области приостановлена работа загородного лагеря "Баранчинские огоньки" (Горноуральский городской округ) после нескольких случаев острой кишечной инфекции у детей. Всего там с 25 по 31 июля заболели девять человек. Все они были отправлены домой на лечение.

По данным Роспотребнадзора, обследование показало, что возбудителем острой кишечной инфекции являлся норовирус. При этом ряд сотрудников лагеря и отдыхающих детей оказались носителями этой инфекции.

В управлении также отмечали, что в данном лагере был выявлен ряд нарушений. В частности, в пищеблоке находилась продукция с истекшим сроком годности и нарушались условия хранения полуфабрикатов.

Директору лагеря было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий.