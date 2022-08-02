"Девять субъектов Центрального федерального округа задействованы в проекте "Большое Золотое кольцо". В каждом из субъектов уже сейчас есть почти 30 туристическо-рекреационных кластеров и точек развития. Мы видим потенциал развития еще как минимум 18 новых рекреационных кластеров. При этом стоит задача перед нашими партнерами и субъектами создать туристско-рекреационные точки притяжения круглогодичного формата", — сказала Лысенкова.

Она уточнила, что на сегодняшний день в состав макрорегиона входят территории Калужской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Костромской, Тверской, Московской, Рязанской и Ивановской областей.

Лысенкова также подчеркнула, что итоговая задача состоит в том, чтобы туристы в рамках одной поездки посещали сразу несколько городов, а не ехали на один день в Тулу или Калугу.

В свою очередь, партнер Ростуризма по разработке мастер-плана "Большого Золотого кольца", руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" (структура ВЭБ.РФ) Ксения Титова сообщила, что концепция развития 18 новых всесезонных курортов будет разработана на третьем этапе мастер-плана, а завершится разработка документа до конца 2022 года.

"По итогам комплексного анализа территории в каждом регионе "Большого Золотого кольца" на основании критериев транспортной доступности и концентрации природных и историко-архитектурных достопримечательностей были выделены по две зоны туристической активности, в границах которых ведется подбор земельных участков под размещение всесезонных курортов – комплексов туристической инфраструктуры всесезонного характера", — сказала она.

Титова уточнила, что в Московской области новые кластеры планируется создать в зонах "Коломна — Зарайск" и "Руза — Волоколамск", в Тульской — "Богородицк — Куликово поле" и "Белев", в Калужской — "Таруса" и "Никола-Ленивец".

Она сообщила, что развитие новых всесезонных курортов позволит перераспределить турпоток из региональных центров вглубь регионов и сформировать равномерную туристическую среду.

Титова рассказала, что на сегодняшний день "Большое Золотое кольцо" – второе по популярности направление после юга России для российских туристов и после Москвы и Санкт-Петербурга – для иностранцев.

"Туристический поток в макрорегион в 2021 году составил 20,6 млн поездок. Территорию "Большого Золотого кольца" посетило 12,3 млн уникальных туристов и 15,9 млн уникальных экскурсантов, при этом источником половины турпотока является Москва", — пояснила она.

Вместе с тем, глава проектного офиса отметила, что если для жителей ЦФО поездка по Золотому кольцу – это недорогой способ сменить обстановку на выходные (средний чек составляет 1,4-1,8 тыс. рублей в сутки на человека), то туристы из более отдаленных регионов воспринимают "Большое Золотое кольцо" как неоправданно дорогое направление. При этом иностранные туристы чаще приезжают в макрорегион в дополнение к поездке в Москву и Санкт-Петербург.

Она подчеркнула, что по прогнозу развития туризма до 2035 года турпоток в макрорегион вырастет на 30%, до почти 30 млн поездок в год, что обеспечит 1/5 внутреннего турпотока страны, согласно целевым показателям стратегии развития туризма.