"В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" заложены идеи разработки туристических территориальных проектов как для территории всей страны, так и туристических мастер-планов макротерриторий, которые привлекают большое число туристов. И "Большое Золотое кольцо" как раз является одной из таких территорий. В этом году мы реализуем три мастер-плана – "Большое Золотое кольцо", Дальний Восток и весь полуостров Крым", — сказала она журналистам во вторник.

По словам Лысенковой, туристический мастер-план макрорегиона "Большое Золотое кольцо" будет разработан и представлен до конца 2022 года.

"Больше 350 городов интегрированы в работу большой территории, есть якорные города, как Зарайск, вокруг которых выстраивается маршрутная сеть и соответственно развитие инфраструктуры", — сказала она.

Как отметила замглавы Ростуризма, создание мастер-плана позволит спрогнозировать туристическую миграцию в городах макрорегиона, чтобы знать, куда направляются туристы и какой вид туризма они выбирают, понять, сколько отелей должно быть создано в городах и какой категории, а также как рост турпотока скажется на экономике субъектов.

По словам Лысенковой, сейчас отмечается нехватка номерного фонда в городах "Большого Золотого кольца", особенно в малых. При этом на Московскую область, по ее данным, приходится больше половины всех средств размещения в городах "Большого Золотого кольца".

"У нас есть три сценария роста турпотока – это базовый, оптимистичный и пессимистичный. Во всех трех сценариях потребность роста номерного фонда составляет минимум 50%. И мы понимаем, что для удовлетворения этого спроса потенциального, наша задача, Московской области и других субъектов распределять туристические потоки и сделать так, чтобы антропогенная туристическая нагрузка на территории была наиболее сбалансированной", — рассказала Лысенкова.

Соглашение о развитии проекта "Большое Золотое кольцо" было подписано Ростуризмом с регионами в рамках Петербургского международного экономического форума. Разработка мастер-плана ведется ведомством совместно с ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) и многопрофильным консорциумом под лидерством ООО "КБ Стрелка".

Руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" Ксения Титова сообщила, что в настоящее время завершена разработка двух из четырех этапов мастер-плана.

"В рамках второго этапа определены шесть стратегических направлений развития территории: гостиничная инфраструктура, транспорт, инженерия, брендинг территории, архитектурный код и оценка антропогенной нагрузки", — рассказала Титова.

По ее словам, на третьем этапе работ будут разработаны концепции развития 18 новых всесезонных курортов, в том числе функциональная модель, объемно-пространственные решения, основные технико-экономические показатели, решения по транспорту и инженерии, ключевым видам туризма.

"Для мастер-плана с детализацией на уровне макрорегионов будет составлена дорожная карта реализации с указанием сроков и индикативной стоимости мероприятий. В составе четвертого этапа будут подготовлены предложения по совершенствованию нормативной базы в области туризма, особо охраняемых природных территорий и культурного наследия на региональном и федеральном уровне. Дополнительно будут даны предложения по внесению изменений в региональную градостроительную документацию", — заключила глава проектного офиса.