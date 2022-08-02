Лидером среди направлений выезда за этот период стала Абхазия – 1,94 млн поездок, на втором месте – Турция (1,4 млн), замыкает тройку Казахстан (773,2 тыс.). Следом идут ОАЭ (466,4 тыс.), Египет (429,3 тыс.) и Украина (370,7 тыс.). Седьмое место заняла Финляндия (301,7 тыс.), восьмое – Армения (313,9 тыс.), за ней идут Эстония (296,9 тыс.) и Грузия (202,6 тыс.).

С января по июнь россияне совершили 2,3 млн поездок за рубеж с целью туризма, это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом и в первом, и во втором квартале 2022 года число поездок было примерно одинаковым – 1,171 млн против 1,167 млн. Выездной турпоток в первом полугодии по-прежнему сильно ниже, чем в 2019 – на 70%.

Самым популярным зарубежным направлением у туристов стала Турция – россияне совершили туда более миллиона поездок. Это примерно на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, многие российские туристы после 24 февраля летали в недоступные страны с пересадкой в Турции.

На втором месте Египет (345,7 тыс. поездок), замыкают тройку лидеров ОАЭ (345,4 тыс.). В первую пятерку также вошли Армения (105 тыс.) и Доминикана, где в первом полугодии побывали 76,1 тыс. российских туристов.