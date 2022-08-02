"Отдых на воздухе всегда был и будет востребован у жителей. В Московской области большое количество парков культуры и отдыха. Посещаемость в них ежегодно растет. Только за июль подмосковные парки посетили более 6,5 млн. человек. Это на 1,8 млн. выше, чем за аналогичный период прошлого года", — цитирует главу ведомства Михаила Хайкина пресс-служба.

Наиболее посещаемыми в июле стали: парк на ул. Заречная в Балашихе, парк "Москворецкий" в Воскресенске, парк по ул. Молодежная в Долгопрудном и Истринский городской парк культуры и отдыха.

Всего в Подмосковье функционирует 183 парка, в 13 из них в текущем году оборудуют новые функциональные зоны, добавили в пресс-службе ведомства.