Как сообщается на сайте федерального правительства, речь шла и о ходе реализации прорывных проектов, утверждённых премьером России, среди которых курорт "Армхи", индустриальный парк стройматериалов "Джейрах", алюминиевый кластер "Магас", объекты солнечной генерации. Также было отмечено, что продолжается работа над транспортной доступностью региона. Увеличилось число межрегиональных рейсов из аэропорта Магас — добавлены маршруты в Сочи, Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства региона, для сокращения отставания республики по социально-экономическим показателям от среднероссийских значений разработана новая модель развития до 2030 года с включением пяти прорывных проектов в стратегических отраслях на общую сумму 13,5 млрд рублей.

"В модель экономического развития вошло строительство тепличного комплекса на площади 22 га производительностью 10 тыс. тонн овощей в год, развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи" в горной части республики", — сказал представитель кабинета министров.

Как отметили в пресс-службе, в новую модель также включены крупнейшие проекты создания промышленного (индустриального) парка "Джейрах" мощностью 50 тыс. тонн доломитовой муки в год, развития солнечной генерации с выработкой 6 МВт электроэнергии в год, создания индустриального парка "Магас" в целях реализации совместных проектов кластера алюминиевой промышленности.

Несмотря на смещение сроков их реализации под влиянием санкций, республиканские власти оказывают всестороннюю поддержку этим проектам. Уточнены окончательные параметры инвестпроектов, разработаны дорожные карты их реализации.

Модель недавно защищена в федеральном правительстве.