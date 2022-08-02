"В 13:00 специалисты Водоканала отключили фонтан "Маяк". Несмотря на многочисленные просьбы предприятия воздержаться от купания в фонтанах, в Приморском районе было замечено большое количество ныряющих десантников", — говорится в сообщении.

В организации поясняют, что такое решение приняли, чтобы избежать повреждений оборудования, из-за которого сооружение может выйти из строя на длительный срок.

По информации Водоканала, "Маяк" возобновит работу 3 августа.

Ранее в телеграм-канале предприятия сообщали, что в День ВДВ будет усилена охрана фонтанов в Петербурге.