Орел стал одним из победителей конкурса в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Среди критериев выбора была растущая популярность города среди туристов, а также значимость реализации проекта для муниципального образования, местных жителей и бизнеса, говорится в сообщении.

В ходе реализации проекта планируется создание взаимоувязанного целостного туристического пространства с единым архитектурным и дизайн-кодом, обновленными вывесками, современной навигацией, расширенной подсветкой зданий и другое.

Отмечается, что в мастер-план развития туристского центра города включено создание популярных мест для посещения жителями и туристами, условий для работы предпринимателей, синхронизация с государственными и муниципальными программами, национальными проектами.

В настоящее время для работы над проектом города Орла сформирована команда с участием представителей региональных органов власти и муниципалитета, экспертов и представителей гражданского общества, туристического бизнеса и специалистов пространственного развития.