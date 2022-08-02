Муром и Суздаль стали победителями конкурса проектов по обустройству туристических центров городов страны. Федеральные средства будут направлены на внедрение в городах единого архитектурного и дизайн-кода, говорится в сообщении.

В частности, благодаря финансовой поддержке в Суздале появятся новые передвижные пункты питания и сценическое оборудование. Также будет создана система показов 3D-фильмов и сеть пешеходных и веломаршрутов.

Кроме того, планируется оборудовать многофункциональные смотровые площадки, территории для ярмарок и фестивалей, несколько малых причалов, а также установить стационарные туристические бинокли.

Победа в конкурсе позволит Мурому обновить туристическую навигацию — установить указатели, карты-схемы и информационные конструкции, а также обустроить санитарные зоны, смотровые и ярмарочные площадки, отмечается в пресс-релизе.

В частности, запланированы переоблицовка арт-объекта "Кремлевская стена", установка малых архитектурных форм, панорамных биноклей и торгово-ярмарочных павильонов, оборудование новой фотозоны "Извозчик".

По данным пресс-службы, всего в 2022-2023 годах Владимирская область привлечет на развитие туризма 535,5 млн рублей.