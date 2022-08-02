"Знаменитый памятник — усадьба Шереметьевых. И количество людей, которые проживают здесь, большое. Около миллиона человек приезжает сюда, гуляет, и, я думаю, что после реабилитации, после посадки новых деревьев, освещения будет ещё более безопасно и комфортно... Сделаем быстро, я думаю, что к Дню города практически весь парк будет готов, а стадион "Фрезер" в ноябре, может быть, до конца года сделаем", — сказал Собянин в ходе осмотра работ по реабилитации лесопарка.

Он отметил, что на текущий момент в Кусково отреставрирована почти половина памятников.

"Что касается большой территории парковой, это сложная была история. Кто-то говорил, что не надо ничего делать, давайте реабилитируем пруды, кто-то говорил — давайте спортивные и детские площадки сделаем. В течение нескольких лет проводили экспертизу, проголосовали на "Активном гражданине", все согласились, поэтому в течение года все сделаем, чтобы было комфортно, безопасно гулять, хорошие спортивные и детские площадки будут сделаны, стадион "Фрезер", и будем дальше реставрировать уникальные для Москвы памятники", — добавил мэр.

Как говорится в материалах мэрии, в 2022 году город приступил к реабилитации лесопарка Кусково общей площадью 287 га, который сейчас находится не в лучшем состоянии.

В ходе работ специалисты проведут реабилитацию семи прудов — Малого, Локасинского, Радужных, Руинного, Собачьего и Сухого, а также очистят Большой Дворцовый пруд и высадят очищающие воду растения. В парке будет высажено 858 деревьев и 7 370 кустарников, разбито более 24 тысяч квадратных метров газонов и порядка 12,8 тысяч квадратных метров цветников.

Для любителей активного отдыха обустроят беговые и веломаршруты протяженностью 11,6 км, 20 спортивных площадок, на стадионе "Фрезер" появятся футбольное поле с подогревом и трибунами на 300 мест, малое поле для тренировок, многофункциональная площадка (баскетбол, волейбол) и обновлённые теннисные корты. Для семейного отдыха установят 11 беседок для пикника и 10 детских площадок, стилизованных под лесные объекты и сказочные сюжеты.

Для повышения безопасности и комфорта в парке установят свыше 280 камер видеонаблюдения, более 3 тысяч малых архитектурных форм, свыше 760 опор освещения, а также порядка 30 различных павильонов. Появятся вендинговые автоматы с кормом для диких животных, а на водоёмах — домики для птиц. Инженерные коммуникации уберут под землю, обустроят дождевую канализацию.

В настоящее время на объекте задействовано порядка 500 человек и свыше 160 единиц техники.

Музей-усадьба "Кусково" — уникальный по сохранности и художественному значению памятник русской усадебной культуры XVIII века, в котором находится единственный в Москве образец французского парка усадьбы с мраморными скульптурами, прудами и павильонами и единственный в России специализированный музей керамики.