Полеты в Анталью будут выполняться сначала один раз в неделю по субботам, а с 15 августа будет запущен еще один рейс по понедельникам.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" также уточнили, что с 1 августа авиакомпания "ЮТэйр" увеличила число рейсов из Грозного в Стамбул до девяти в неделю. Ранее она летала по этому маршруту семь раз в неделю.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.

Пассажиропоток аэропорта в 2021 году вырос в 2 раза по сравнению с 2020 годом, до 713,837 тыс. человек, в 2022 году его планируется нарастить на 15-20% за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов.