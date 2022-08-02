"Двор музея станет пространством для диалога искусств. Здесь будет играть музыка, выступят хореографические коллективы и танцевальные студии, заработают ярмарка мастеров и гастрономические точки, пройдут мастер-классы для детей и взрослых", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на фестивале в рамках летнего кинотеатра "САД: Синема. Арт. Двор" также покажут кинофильм "Моя прекрасная леди".

Мероприятие пройдет 6 августа на территории Серпуховского историко-художественного музея. Тема фестиваля — "Ритм".

"Музей под звездами" проводится в Серпухове пятый год подряд, добавили в ведомстве.