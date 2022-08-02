«Согласно статистике, число туристов, прилетевших в Анталью с 1 января по 30 июля 2022 года, выросло на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,68 млн человек. В июле только воздушным транспортом в Анталью прибыли 2,4 млн иностранных гостей», — пишет издание.

Как отмечает Turizm Güncel, за семимесячный период туристы из Германии занимали первое место по количеству прибытий, однако в июле лидером турпотока стала Россия.

«Если по количеству путешественников, прибывших в Анталью в январе-июле, на первом месте были немцы, то в июле первое место заняли россияне с 489,7 тыс. туристов. На втором месте Германия с 408,5 тыс., на третьем – Англия – 182,5 тыс.», — пишет портал.

Всего за семь месяцев турецкую провинцию Анталья посетили 1,36 млн туристов из Германии, 1,27 млн путешественников из России и 617,4 тыс. гостей из Англии. Также в первую десятку вошли Польша (392,1 тыс.), Нидерланды (236,1 тыс.), Казахстан (212,5 тыс.), Румыния (155,6 тыс.), Израиль (138,6 тыс.), Дания (125,3 тыс.) и Чехия (119,7 тыс.).