"Вызов поступил в 10:27 (08:27 мск), прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:45", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, несмотря на проведенную пассажиру сердечно-легочную реанимацию спасти его не удалось.

В пресс-службе аэропорта "Рощино" агентству сообщили, что решение об экстренной посадке принял командир экипажа.

При этом собеседник агентства не уточнил, по какому маршруту летел самолет.

По данным местных СМИ, совершивший посадку в тюменском аэропорту самолет летел из Абакана в Москву.