Обвиняемым по делу проходит сотрудник частной охранной организации. По версии следствия, 7 декабря прошлого года во время демонстрации картины на выставке в Екатеринбурге он нарисовал схематично гелевой ручкой на лицах фигур глаза. Ущерб превысил 250 тыс. рублей.

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 214 УК РФ (порча имущества в общественном месте).

Лепорская считается воспитанницей Малевича. Ее картина была повреждена в арт-галерее во время выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства".

Защита охранника сообщала "Интерфаксу", что намерена добиваться прекращения уголовного дела, поскольку он не воспринимал эти картины как художественную ценность.