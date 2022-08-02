Как сообщила компания, приостановка коснется только билетов на короткие рейсы с продолжительностью полета от 30 минут до 3 часов и будет действовать до 8 августа.

British Airways пошла на такой шаг из-за введенного в прошлом месяце администрацией Хитроу ограничения на количество обслуживаемых пассажиров в 100 тыс. человек в день. Аэропорт также попросил авиакомпании прекратить продавать билеты на рейсы на ближайшие два месяца, чтобы справиться с постоянными задержками из-за недостаточных обслуживающих мощностей.

Глава Хитроу Джон Холланд-Кей на прошлой неделе предупредил, что администрации, вероятно, придется продлить ограничения на более долгий, чем ранее планировалось, срок. Хитроу, который в допандемийный период обслуживал в среднем 125 тыс. пассажиров в день, в последнее время столкнулся с дефицитом персонала в службе безопасности, а также в наземном обслуживании авиарейсов.

British Airways ранее также сократила программу полетов на лето. В июле авиаперевозчик сообщил, что сократит программу на 10,3 тыс. рейсов в следующие 4 месяца, до конца октября, чтобы стабилизировать операции.

Котировки акций International Airlines Group, которой принадлежит British Airways, в ходе торгов в Лондоне во вторник теряют в цене 2,7%.