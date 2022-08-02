Работы по благоустройству центров этих городов будут завершены в течение 2023 года.

В пресс-службе отметили, что города победили в конкурсе, цель которого — поддержать регионы в создании удобной туристической среды.

В Угличе собираются реализовать проект "Крепость, которой нет, — возвращение реки городу". Он направлен на восстановление маршрута между 18 точками туристического притяжения в историческом центре города.

"Предусмотрено создание моста, элемента утраченной крепостной стены и пешеходной дорожки по периметру кремля. Также планируется построить санитарно-сервисный павильон, центр "Станция" с функциями ТИЦ, приветственный павильон на территории Базарной площади — входной точки для большинства туристов", — отмечается в пресс-релизе.

В рамках проектах "Переславль-Залесский: от деревянного города к цифровому" проведут обустройство лестниц и смотровых площадок на знаменитых валах, ремонт пешеходных мостов через реку Трубеж, а также планируются работы по благоустройству парковых территорий.

"Кроме того, в планах — архитектурная подсветка фасадов зданий, установка пергол для демонстрации туристических карт и маршрутов, а также информационных адресных указателей и навигационных объектов, в том числе для слабовидящих", — добавили в правительстве.