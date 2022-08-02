"Поступило сообщение (о "минировании") здания в Лаврушинском переулке, сотрудники и посетители эвакуированы", — сказала собеседница агентства.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, как позже сообщили на сайте галереи, также эвакуированы посетители и сотрудники Новой Третьяковки на Крымском валу и Инженерного корпуса. Здания будут закрыты до 16:30.

"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:30 2 августа прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, дом 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу: Крымский Вал, дом 10", — говорится в сообщении на галереи.

Информация о возобновлении работы будет размещена на сайте, уточнили в галерее.

За последнюю неделю это второй случай анонимной угрозы, поступившей в галерею, ранее посетителей эвакуировали из всех зданий 30 июля.