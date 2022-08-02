Здание музея им. А.А. Бахрушина, расположенное по адресу: ул. Бахрушина, д. 31/12, стр. 1, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В настоящий момент там продолжается комплексная реставрация в рамках создания первого Музейно-театрального квартала. Работы начались в 2021 году.
После реставрации часть зданий откроется для посетителей уже в 2023 году, весь квартал на Павелецкой — в 2024-м. Открытие всего комплекса со всеми филиалами Бахрушинского музея запланировано на 2025 год.
Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина основан 29 октября 1894 года Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929). Музейное собрание является крупнейшим хранителем коллекций театрального достояния России.