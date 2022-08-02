"В ходе работ специалисты музея уже сделали несколько интересных открытий. Например, был найден угол кирпичной кладки, который оказался утерянным камином. Его воссоздадут по архивным документам. При проведении расчистки реставраторы обнаружили живопись в кабинете Алексея Бахрушина — орнаментальный фриз конца XIX века, а также балконный проем и камин, устроенные при хозяине усадьбы. На втором этаже найдены элементы отделки ванной комнаты — некоторое количество напольных и настенных плиток. Именно благодаря таким находкам музейным учреждениям удается с максимальной точностью воссоздать интерьеры прошлых столетий", — рассказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Здание музея им. А.А. Бахрушина, расположенное по адресу: ул. Бахрушина, д. 31/12, стр. 1, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В настоящий момент там продолжается комплексная реставрация в рамках создания первого Музейно-театрального квартала. Работы начались в 2021 году.

После реставрации часть зданий откроется для посетителей уже в 2023 году, весь квартал на Павелецкой — в 2024-м. Открытие всего комплекса со всеми филиалами Бахрушинского музея запланировано на 2025 год.

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина основан 29 октября 1894 года Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929). Музейное собрание является крупнейшим хранителем коллекций театрального достояния России.