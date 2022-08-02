"Прием документов на участие в конкурсном отборе (на предоставление грантов — ИФ) будет осуществляться по 4 августа 2022 года до 10:00", — говорится в сообщении.

О начале приема заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения в республике министерство объявило 18 июля.

Участниками отбора могут стать компании, за исключением некоммерческих организаций, которые являются государственными или муниципальными, а также индивидуальные предприниматели региона.

Конкурс проходит в рамках госпрограммы по развитию туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Дагестане.