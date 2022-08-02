"Мы хотели показать Петербург как столицу водного туризма, наши реки и каналы, морскую акваторию. Показать разные стороны водных путешествий нам удалось впервые. Мероприятия фестиваля будут проходить на всех водных территориях города, в том числе в Неве и у фортов Кронштадта", — сказал Корнеев.

По его словам, утром в субботу, 6 августа, стартует крупнейший в мире карнавал на досках "Фонтанка SUP". В нем примут участие более 5 тысяч человек из 70 городов России и 8 стран. Они пройдут по водному маршруту: Фонтанка — Крюков канал, канал Грибоедова — Мойка.

В этом году участникам предложили переодеться, в том числе, в костюмы Петра Великого. Лучший наряд будет удостоен награды.

В Кронштадте в этот день с 10:00 до 22:00 пройдет "Балтийская миля 2022" — первый международный фестиваль скорости на открытой воде, который развернется на двух площадках — территории Якорной площади и Форта "Константин".

Главным событием станут одиночные заезды и прохождение на время "водной мили", равной глубине Балтийского моря — 470 метров. Тем самым летний фестиваль принимает эстафету у зимнего фестиваля скорости на льду "Байкальская миля", где дистанция, которую проходят участники, равна глубине озера Байкал.

Зрители "Балтийской мили 2022" увидят показательные выступления на самой разнообразной водной технике — от гидроциклов и ховербордов до катеров, моторных лодок и автомобилей-амфибий, а также заплыв на шутейных транспортных средствах, соревнования по кабельному вейкборду, красочное пиротехническое шоу. Кроме того, в программе — масштабная выставка авто- и мототехники, велоквест и велопарад, посвященные истории, легендам и достопримечательностям Кронштадта.

В воскресенье, 7 августа, реки и каналы Петербурга станут площадкой для Парада речных судов. Украшенные флагами теплоходы класса "Фонтанка" и "Мойка" пройдут по водному пространству в Центральном и Адмиралтейском районах: от акватории реки Фонтанки, по Неве до Крюкова канала и далее — по реке Мойке до Зимней канавки. Понаблюдать за корабликами и послушать подборку музыки от диджеев на борту можно будет с 12:00 до 14:00.

У поклонников яхтенной культуры будет уникальная возможность увидеть сразу две парусные регаты на Неве у пляжа Петропавловской крепости: с 10:00 до 14:30 пройдет регата "Петровская акватория", с 14:30 до 18:00 — "Туристская регата". А в 19:00 на пляже Петропавловской крепости начнётся концерт "Джаз на воде" с участием лучших исполнителей и коллективов Петербурга.

Кульминацией событий фестиваля в 22:00 станет шоу яхт "Балет на воде" и гидрофлай-шоу с использованием пиротехнических эффектов. Это будет танец шести парусников класса Farr 30 и выступление спортсменов-акробатов.