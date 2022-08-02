"Со 2 августа авиакомпания FlyOne Armenia начнет выполнение полетов по направлению Ереван — Москва — Ереван с частотой полетов пять раз в неделю по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям из международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт "Домодедово", — сообщает пресс-служба авиакомпании.

FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. Компания в октябре 2021 года получила сертификат воздушного оператора, в настоящее время выполняет рейсы в Москву, Стамбул, Лион, Париж, Тбилиси, Сочи.