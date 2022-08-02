"Прокуратура внесла межрегиональному территориальному управлению Росимущества представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время принимаются меры по устранению выявленных нарушений", — говорится в информации ведомства.

Представление было внесено по итогам прокурорской проверки состояния земляного Окольного вала XII века вокруг исторической части Великого Новгорода и фрагмента каменной стены XIV века на нем. Вал и стена являются памятниками федерального значения и находятся в ведении Росимущества. Прокуратура установила, что в стене образовались трещины, частично обрушилась кладка.