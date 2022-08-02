"Пассажиропоток аэропорта Омска растет повышенными темпами и составляет по итогам первого полугодия более 653 тыс. пассажиров, за июль 2022 года более 191 тыс. пассажиров. Это на 7% больше показателя за аналогичный период 2021 года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минтранса "Интерфаксу" уточнили, что всего за семь месяцев аэропорт обслужил 844 тыс. 659 пассажиров, тогда как за аналогичный период прошлого года — 790 тыс. 136 человек.

В министерстве также отметили, что по итогам первого полугодия текущего года аэропорт достиг показателей допандемийного 2019 года. С января по июнь 2022 года воздушная гавань обслужила около 653 тыс. человек, в 2019 году — 650 тыс. человек.