"Это максимальная сумма гранта из федерального бюджета, которую могла получить область. Еще 30 млн рублей на проект дадут инвесторы", — написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, к 300-летию Екатеринбурга центр города должен преобразиться. Планируется, что в нем, в частности, появится новая мебель, арт-объекты, подсветка, навигационные стелы, а также люки, стилизованные под монеты Екатеринбургского монетного двора.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что общая стоимость проекта по обустройству туристического центра Екатеринбурга превышает, согласно оценкам, 283,7 млн рублей. Сумма его финансирования из регионального бюджета должна составить не менее 7% от суммы гранта.

300-летие Екатеринбурга будет отмечаться в августе 2023 года.