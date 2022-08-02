По информации, опубликованной на сайте, за последние 24 часа в российской столице обнаружили 2 тыс. 765 инфицированных. Накануне сообщалось о фиксации 3 тыс. 62 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 9,7%.

Неделю назад в столице выявили 2 тыс. 37 пациентов с COVID-19. По сравнению с этим значением показатель демонстрирует рост.

За последние 24 часа в столичные больницы попали 324 инфицированных.

Умерли за сутки в Москве 14 пациентов с коронавирусом. Всего пандемия унесла жизни 44 тыс. 492 горожан.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние 24 часа 3 тыс. 640 москвичей. В общей сложности коронавирус смогли победить 2 млн 617 тыс. 950 горожан.

Накануне сообщалось о кончине 12 и выздоровлении 2 тыс. 231 пациентов с коронавирусом в Москве.

Общее число зарегистрированных в столице по состоянию на 2 августа случаев COVID-19 составляет 2 млн 828 тыс. 744.

12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрона". Роспотребнадзор заявил, что введение COVID-ограничений не требуется. Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.