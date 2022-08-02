"Для семей с детьми пройдут мастер-классы, познавательные игры и развлечения. Для любителей исторических приключений — квест "На троне вечный был работник...", посвященный 350-летию со дня рождения Петра I и краеведческая игра "Невьянский калейдоскоп", — говорится в сообщении.

Кроме того, в предстоящую субботу будет проводиться экскурсии по наклонной башне Демидовых, в том числе театрализованные: посетители увидят встречу Петра I и Никиты Демидова, узнают, как приехал на Урал выполнять веление Петра Великого основатель горнозаводской промышленности Акинфий Демидов, а также как создавался невьянский завод.

На территории музейного комплекса 6 августа будет работать "Невьянская ярмарка", где ремесленники не только продемонстрируют свое мастерство, но и поделятся секретами ремесла.

"Кульминацией праздника станет мэппинг на башню и потрясающий салют, который поднимет над прудом огненные букеты в ее честь", — отмечается в пресс-релизе.

По информации Невьянского историко-архитектурного музея, башня была построена в Невьянске в 1722-1732 годах по приказу Акинфия Демидова. Ее высота — 57,5 метра, отклонение от вертикали вверху — 1,86 метра на юго-запад.