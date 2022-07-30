"Будет дана оценка соблюдению законодательства при оказании услуг", — говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону уточнили, что погиб пятилетний мальчик, отдыхавший вместе со своей тетей в бассейне на улице Джона Рида. Бассейн — часть аквапарка при гостиничном комплексе.

"Ребенок купался в бассейне для взрослых (...) Мальчик находился без присмотра. Отдыхающие заметили его под водой, вытащили из воды, начали оказывать первую помощь, однако спасти его не удалось", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.