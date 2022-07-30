"Из-за подтопления подъездных путей к лагерям было вывезено 143 ребёнка из трёх организаций. Это лагеря "Орлёнок" в Борзинском районе, "Кучегер" в Тунгокоченском районе и "Багульник" в Читинском районе", — приводятся в сообщении слова заместителя министра образования и науки Забайкалья Наталии Шибановой.

Лагеря в Нерчинском и Шилкинском районах, в которые большая вода заходила в прошлые годы, уже завершили все смены. "Сами лагеря в этом году не пострадали", — отметила замминистра.

В зоне подтопления на территории Забайкальского края находятся несколько сотен жилых домов и свыше 700 приусадебных участков. В Чите объявлена чрезвычайная ситуация, на затопленных улицах и дачах отключена электроэнергия.