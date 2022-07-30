"В 03:48 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и десять получили травмы", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, автобус Volkswagen врезался в стоявший на обочине КАМАЗ.

"В результате столкновения погибла женщина-пассажир, в медицинское учреждение для осмотра доставлены девять человек, из них трое несовершеннолетних. Одному из пассажиров медицинская помощь оказана на месте происшествия", — отмечается в пресс-релизе.

По данным полиции, всего в автобусе находилось 16 пассажиров.