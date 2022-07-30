"30 июля 2022 года в 2:30 (0:30 по московскому времени) на реке Кама между поселком Орел и городом Березники произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженной лесом", — говорится в сообщении.

В момент столкновения на борту катера находилось 25 человек. В результате столкновения погибших нет, девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован. Несовершеннолетних пострадавших нет.

Отмечается, что после столкновения оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере.

Пермский транспортный прокурор выехал на место происшествия. По факту инцидента организована проверка.