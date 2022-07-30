По данным Национальной сети эпидемиологического надзора, в Испании по состоянию на пятницу было зарегистрировано 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян. Испания является второй страной в мире с наибольшим количеством подтвержденных случаев после США. При этом издание отмечает, что обычно информация об инфицированных поступает с запозданием.

В Минздраве уточнили, что у 135 пациентов с оспой обезьян возникли осложнения. Госпитализация потребовалась 120 пациентам, один из них скончался.

Агентство EFE сообщает, что смертельный случай зарегистрирован в Валенсии. По предварительным данным, смерть наступила из-за энцефалита, развившегося вследствие первичной инфекции.