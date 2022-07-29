Рейсы будут выполняться по средам на самолетах SSJ-100.
Ранее "ИрАэро" не летала по этому маршруту, уточнил "Интерфаксу" представитель казанского аэропорта.
В настоящее время регулярные рейсы из Казани в Баку выполняет авиакомпания AZAL.
Рейсы будут выполняться по средам на самолетах SSJ-100.
Ранее "ИрАэро" не летала по этому маршруту, уточнил "Интерфаксу" представитель казанского аэропорта.
В настоящее время регулярные рейсы из Казани в Баку выполняет авиакомпания AZAL.
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