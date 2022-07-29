Выручка выросла на 17%, до 23,3 млрд руб., себестоимость продаж — на 20%, до 24,1 млрд руб.

Существенное влияние ни финансовый результат "ЮТэйр" оказали прочие доходы: они составили 11,3 млрд руб., что почти в 7 раз больше, чем год назад. Прочие расходы составили более 6 млрд руб., что примерно в 5 раз больше, чем годом ранее.

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 28,3 млрд руб. (на конец 2021 года — 23,1 млрд руб.), в том числе заемных средств — в 23,8 млрд руб. (против 18,5 млрд руб.). Краткосрочные обязательства были на уровне 41,9 млрд руб. (против 44 млрд руб.), относящиеся к ним заемные средства — 6,3 млрд руб. (против 10,4 млрд руб.)

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".