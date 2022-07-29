Фестиваль пройдет на реке Шуонийоки при участии профессиональных спортсменов из России, Казахстана, Египта, Киргизии, Белоруссии, а также спортсменов-любителей.

"В качестве специального гостя события приглашен Олимпийский чемпион и призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Александр Легков, который примет участие в серии лекториев, посвященных спорту и здоровому образу жизни. Среди приглашенных на фестиваль — двукратная чемпионка мира по тайскому боксу Юлия Фирсова и другие известные российские атлеты и специалисты по правильному питанию и фитнес-подготовке, которые также выступят в серии лекций и тематических мастер-классов", — говорится в сообщении.

В программе фестиваля "Северный ветер", кроме соревнований по сапсерфингу и мастер-классов, запланированы гастрономическая площадка и образовательные уроки по экологическому просвещению.

В сообществе Arctic Sup добавляют, что также в программе фестиваля в Никеле будет йога на сапбордах, упражнения на балансбордах и выступление диджея.