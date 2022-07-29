"Установлено, что по согласованию с Минприроды России правительством Ставрополья в июле этого года для памятника природы краевого значения гора Машук установлен новый режим использования, предусматривающий упразднение ряда действовавших еще с 1978 года ограничений на хозяйственную деятельность", — говорится в сообщении.

В частности, теперь в границах особо охраняемой природной территории допускаются возведение капитальных и некапитальных объектов, снятие плодородного слоя почвы и рубка зеленых насаждений для проведения строительных работ.

При этом Минприроды России не проводилась экспертная проработка "обоснованности смягчения указанного режима".

"Введенные изменения фактически полностью нивелируют запреты, принятые для пресечения хаотичной застройки памятника природы и негативного антропогенного воздействия на него, а также усилия государства по сохранению природного комплекса в эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды", — отмечает пресс-служба.

Кроме того, по мнению надзорного ведомства, новый режим использования памятника природы установлен без учета требований законодательства о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, которыми запрещается вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных.

Тем самым, создаются предпосылки "для незаконной деятельности в границах природного комплекса".

Благодаря прокуратуре уже пресечена попытка неизвестных спилить более 160 здоровых деревьев, чтобы затем разместить стационарный объект.

В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства внесено представление министру природных ресурсов и экологии РФ с требованием отозвать выданное его заместителем согласование проекта положения о памятнике природы и усилить контроль за подчиненными, отвечающими за систему особо охраняемых природных территорий.

Также прокуратурой Ставропольского края внесено представление губернатору региона, в котором речь идет о необходимости отмены противоречащих федеральному законодательству положений о новом режиме использования памятника природы.

Машук — одна из 17 гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод, высота — 993 метра. Находится в северо-восточной части Пятигорска. Является памятником природы федерального значения, под ее склонами происходит формирование и движение минеральной воды.