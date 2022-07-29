"Инцидент произошел около 18:30 (13:30 мск) в районе населенного пункта Большая Речка. Микроавтобус "Форд", двигавшийся со стороны озера Байкал в сторону Иркутска, столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем ВАЗ", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в салоне "Форда" находились 17 человек. Шестеро из них с места аварии были доставлены на осмотр в медицинское учреждение.

В свою очередь областная прокуратура сообщает, что шесть человек получили телесные повреждения.

"Интерфакс" в областной прокуратуре уточнили, что микроавтобус оказывал услуги по перевозке пассажиров. Возможно, вез туристов с Байкала.

По факту аварии прокуратурой Иркутского района организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности организации пассажирских перевозок.