По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 16:01 мск землетрясения находился примерно в 12 км от границы с Монголией и в 23 км от села Кызыл-Хая.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 7,7 балла по шкале MSK-64.

Также в этом районе в интервале от 16:10 мск до 16:30 мск зафиксировано девять афтершоков магнитудами от 2,8 до 4,3.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.