"Сегодня, 29 июля, в рамках проекта "Яркие выходные в Приволжье" с железнодорожного вокзала Самары впервые отправился туристический поезд № 923/924 Самара – Астрахань. Во время поездки более 260 туристов совершат увлекательное путешествие в долину цветущих лотосов и прогуляются по центру Астрахани, где посетят жемчужину города – Астраханский Кремль", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе поездки туристы смогут совершить водную прогулку по дельте Волги, а также пообедать астраханской ухой, приготовленной на костре, и попробовать местные деликатесы.

В составе поезда – вагоны СВ и купе, оборудованные системами кондиционирования, туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов.

Межрегиональный туристический проект "Яркие выходные в Приволжье" охватывает 13 регионов ПФО: Самарская область, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Пензенская область, Ульяновская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Кировская область, Саратовская область, Чувашская Республика, Нижегородская область, Оренбургская область. Организаторами комплексного туристического железнодорожного проекта "Яркие выходные в Приволжье" являются Куйбышевский филиал АО "ФПК", Куйбышевская железная дорога, ООО "РЖД Тур" и региональные туроператоры.