"Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача — организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Все необходимые рекомендации в регионах есть", — сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера.

Кроме того, вице-премьер отметила, что "несмотря на то, что COVID-19 в основном протекает в лёгкой форме и сопоставим по тяжести течения с обычным ОРВИ, он может вызывать различные осложнения".

"Мы просим наших граждан максимально бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих: обращаться к врачам при первых признаках простудных заболеваний, а также своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться", — подчеркнула вице-премьер.

О принимаемых мерах против распространения COVID-19 доложили глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По итогам заседания оперативного штаба, как сообщили в аппарате, Голиковой был дан ряд поручений высшим должностным лицам регионов.

По данным оперативного штаба, в РФ за сутки коронавирусом заболели 11 тыс. 422 человека.

Ранее Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.