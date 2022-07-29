Согласно сообщению ФПК, в рамках мультимодального маршрута (самолет +поезд) Москва — Аэропорт Сочи — Анапа организовано ежедневное курсирование электропоезда "Ласточка".

Расписание авиарейсов синхронизировано с движением поездов.

Электропоезд будет делать остановки на следующих станциях: Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий Ключ, Краснодар, Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская (Анапа — ИФ).

О создании программы совместных перевозок "Аэрофлот" и ФПК договорились на ПМЭФ-2022. Как отмечали компании, продукт призван упростить, в первую очередь, путешествие в южные города России, с которыми приостановлено авиасообщение. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты: из-за ситуации на Украине их работа приостановлена с 24 февраля.