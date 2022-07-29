"Обстановка с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге находится под контролем. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Ситуация пока не требует введения новых ограничительных мер. Учреждения здравоохранения готовы к сезонному подъему", — говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.

Беглов отметил, что к росту заболеваемости привело возвращение жителей из отпусков.

"Сезонный подъем связан с возвращением горожан после летнего отдыха. Мы должны войти в этот период подготовленными. Необходимо пройти ревакцинацию, чтобы достичь высокого уровня коллективного иммунитета", — цитирует губернатора его пресс-служба.

В городской администрации сообщили, что в Петербурге сформирован достаточный запас вакцины — более 370 тыс. комплектов. Привиться можно в 181 пункте вакцинации. Кроме этого, работают выездные прививочные бригады. Первично вакцинированы 3 млн 285 тыс. человек.

В пресс-службе отметили, что в городе — высокий охват тестированием: 121,1 теста на 100 тыс. населения. С начала пандемии проведено около 19 млн ПЦР-исследований. Их проводят 63 лаборатории. Срок выполнения и выдачи результатов анализа — не более 24 часов по указанию Роспотребнадзора.

В семи городских стационарах сейчас развернуто 1 тыс. 309 инфекционных коек для больных с COVID-19 и пневмониями. За два года борьбы с пандемией в Петербурге в городских больницах введены в эксплуатацию четыре корпуса-трансформера на 1 тыс. 330 мест. Запас основных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в больницах пополняется еженедельно. Проблем с поставками и наличием кислорода в медицинских учреждениях нет. Все стационары обеспечены необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, отметили в городской администрации.

Компьютерную томографию по направлению врача продолжают выполнять на шести площадках в пяти медицинских организациях, что полностью покрывает потребность в данном исследовании, объяснили в Смольном.

Ранее в пятницу сообщалось, что за последние сутки в Петербурге открылось два ковидных госпиталя — отделения в городской больнице №20 на 50 мест и в новом корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн на 120 мест.

Пациентов с COVID-19 сегодня принимают Клиническая инфекционная больница имени Боткина, Александровская больница (80 мест), городская больница №40 (145 мест), психиатрическая больница №3 имени Скворцова-Степанова №3 (30 мест), детская больница №5 имени Филатова (200 мест).

Сейчас в ковидных госпиталях находятся 975 человек, что соответствует показателям месячной давности. За последние сутки в ковидные стационары поступил 128 пациентов. В конце июня число госпитализаций не превышало 100 случаев в день.

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет с начала июля, когда фиксировалось менее 300 новых случаев в день. За последние сутки в городе заболели 1 тыс. 272 человека. По показателю заболеваемости Петербург находится на третьем месте среди субъектов РФ. Больше всего случаев в Москве — 3 тыс. 682. Затем идет Подмосковье — 1 тыс. 328 случаев за последние сутки.