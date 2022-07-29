"Вице-премьер по итогам встречи поддержала предложение о включении Иркутской области в проект "Генеральная уборка", в рамках которого по всей стране проводятся ликвидационные мероприятия объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок, опасных заброшенных скважин, а также поднимаются и утилизируются корабли в водных объектах", — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера по итогам совещания.

Как отметила Абрамченко, в рамках федерального проекта будет сформировано отдельное направление "Генеральная уборка на Байкале".

Она также напомнила, что мероприятия федерального проекта "Сохранение озера Байкал" планируется продлить до 2030 года. В настоящий момент срок их реализации установлен до 2024 года.

Кроме того, вице-премьер поддержала представленную ей программу развития города Байкальск до 2030 и 2040 годов, подготовленную по поручению президента РФ.

Документ предусматривает модернизацию городской среды и коммунальной инфраструктуры "с применением современных экологических стандартов" и повышение транспортной доступности города.

"Можно с уверенностью сказать, что Байкальск станет первым эко-городом в России. Благодаря масштабной уборке накопленного вреда, образовавшегося в процессе деятельности Байкальского ЦБК, а также программе развития города с учетом экологических стандартов, он станет визитной карточкой экотуризма, как и поручал президент", — приводит слова Абрамченко ее пресс-служба.

Федеральный проект "Генеральная уборка" был запущен в России в 2021 году, его целью является обнаружение и ликвидация экологически опасных объектов, таких как несанкционированные свалки, заброшенные промышленные предприятия и скважины, и подъем из акваторий Дальневосточного федерального округа затопленных судов.

В рамках проекта уже собрана информация о более чем 3,1 тыс. опасных объектов, в том числе объектов накопленного вреда. Планируется, что до 2024 года 1 тыс. 929 объектов будут проинвентаризированы, ликвидированы 500 опасных скважин, подняты и утилизированы 213 затонувших судов. 12 июля Абрамченко сообщила, что из 62 запланированных на 2022 год к утилизации судов 21 уже поднято и ликвидировано.