"Всем пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь. Госпитализация никому не требовалась", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бригады скорой помощи прибыли на место пожара в течение 5-6 минут.

В ночь на пятницу в хостеле, расположенном на первом этаже 16-этажного жилого дома на улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, еще четверо пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц). По данным столичного СК, четверо пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения.