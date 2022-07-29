"По состоянию на 1 июля Севастополь посетило более 110 тысяч туристов, за аналогичный период 2021 года город принял более 219 тысяч человек. Снижение туристского потока связано с закрытием авиасообщения в ряде аэропортов юга России", — говорится в ответе на запрос агентства.

Уточняется, что сейчас планируемая загрузка коллективных средств размещения Севастополя на август составляет 37%, на сентябрь — 20%.

Правительство Севастополя проработало меры поддержки туристического бизнеса. Они направлены в Ростуризм и Минэкономразвития РФ. Среди предложений — субсидирование предприятий в размере МРОТ, временное возобновление процедуры оформления льготного кредита на условиях программы ФОТ 3.0.

Как сообщалось, турпоток в Севастополь рос ежегодно на 12-13%. В 2021 году город принял около 650 тыс. туристов.