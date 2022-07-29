Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток составил 654 млн евро против 2,05 млрд евро в 2021 году. Доналоговый убыток снизился до 843 млн евро с 2,34 млрд евро.

При этом выручка увеличилась в 4,2 раза, до 9,35 млрд евро против 2,21 млрд евро.

В минувшем квартале компания перевезла 25,59 млн пассажиров против 5,49 млн годом ранее. Загруженность рейсов составляла 78% от показателя доковидного 2019 года. Компания рассчитывает довести этот показатель до около 80% в третьем квартале и до около 85% в четвертом квартале.

Загруженность рейсов за весь год, как ожидается, составит около 78% от уровня 2019 года по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне около 80%.

Чистая задолженность по состоянию на 30 июня сократилась с 31 декабря на 688 млн евро, до 11 млрд евро, однако компания ожидает роста показателя к концу текущего года.

В группу входят авиакомпании Aer Lingus (Ирландия), British Airways (Великобритания), Iberia (Испания), лоукостеры Level и Vueling.