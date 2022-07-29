"Настоящие солдаты и офицеры Оренбургского военного гарнизона (а не артисты) строевым шагом в специально сшитой по лекалам XVIII века форме, ботфортах, со шпагами, под бой военного барабана проходят отрезок пути по главной улице Оренбурга", — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях.

После шествия офицеры роты почетного караула произведут выстрел из пушки на набережной реки Урал.

Проект напоминает горожанам, что Оренбург был основан и как военная крепость. Организаторы надеются привлечь внимание горожан и гостей города к тематическим экскурсиям в музеях, касающимся истории города, военной формы и оружия.