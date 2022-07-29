Протяженность турмаршрута научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) составляет 485 метров, продолжительность экскурсии — 50-60 минут, сообщила пресс-служба КФУ.

Созданный природой больше 5 млн лет объект находится в поселке Зуя Белогорского района в центральной части полуострова Крым.

"На данный момент мы исследовали порядка двух тысяч метров пещеры, однако мы выяснили, что под землей в этом месте находится много пустот. Это не теория, у нас есть хорошее оборудование, которое просвечивает землю и позволяет нам определить, где под землей есть пустота. На самом деле это целый подземный "город", который может протянуться на несколько десятков километров", — отметил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Посетители пещеры смогут ознакомиться с ее морфологией. "Мы расскажем, как она образовалась, а также познакомим туристов с инженерными особенностями объекта. Есть экспозиции, на которых представлены интересные палеонтологические находки — костные останки животных, найденные в пещере. Кроме того, мы расскажем о минералогических особенностях пещеры, поскольку здесь представлено много интересных минералов", — говорит Самохин.

Экскурсии будут проводиться группами по 20 человек, посещение объекта — платное.

В пещере продолжается научная работа, специалисты работают над раскопкой природного входа. Есть надежды обнаружить останки древнего человека.

В планах — создание парка отдыха с музеем минералогии "Камни Крыма", детской площадкой с реконструкциями древних животных, останки которых были найдены в пещере, фуд-кортами и зонами отдыха.

Температура в пещере составляет +13°C — это самая теплая пещера в Крыму.

Как сообщалось, кости древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, обнаружены в пещере, найденной при строительстве шоссе летом 2018 года. Среди них — кости древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов, останки мелких животных (грызунов, земноводных) и птиц. Разрозненные кости находились в разных участках пещеры, протяженность ее разведанной части превышала 1 км. В 2020 году спелеологи обнаружили 400-500 метров новых ходов.

Четырехполосная магистраль "Таврида" проходит от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя на юго-западе.