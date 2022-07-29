"Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани обсудил с министром гражданской авиации Мохамедом Манаром предстоящий запуск новой бюджетной авиакомпании Air Sphinx. По мнению главы Минтуризма, запуск лоукостера будет способствовать увеличению въездного и внутреннего турпотока, позволит связывать внутри страны популярные туристические направления, а также увеличит количество ночевок путешественников в АРЕ", — пишет издание.

По словам Манара, полеты Air Sphinx планируется начать в течение ближайших недель, чтобы увеличить количество рейсов между популярными у туристов городами и археологическими памятниками, в частности в районе пирамид и Большого египетского музея в Эль-Гизе.

Авиакомпания Air Sphinx аффилирована с египетским национальным перевозчиком Egypt Air. Предполагается, что лоукостер должен начать полеты из аэропортов Хургады, Шарм-эль-Шейха, Луксора, Гизы и Каира, но основным аэропортом бюджетного перевозчика станет "Сфинкс" в Гизе.

Как отмечает портал, Air Sphinx будет осуществлять не только внутренние, но и зарубежные рейсы по невысоким ценам, чтобы стимулировать путешествия туристов с разным уровнем дохода.